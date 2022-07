Argentino El Turco é demitido do comando técnico do Atlético-MG

O argentino Antonio Mohamed, mais conhecido pelo apelido de El Turco, não é mais técnico do Atlético-MG. O clube anunciou a demissão do treinador na manhã desta sexta-feira (22), menos de 24 horas após o empate fora de casa com o Cuiabá, em 1 a 1, em duelo pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico vinha acumulando tropeços, o principal deles foi a eliminação para o Flamengo, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, há nove dias. No próximo jogo pelo Brasileirão no domingo (24), quem estará à beira do gramado será o auxiliar técnico permanente Lucas Gonçalves. O Galo, terceiro colocado na tabela, enfrentará o vice-líder Corinthians, às 18h (horário de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte.

O #Galo informa que Antonio Mohamed não é mais treinador do Clube. El Turco e seus auxiliares foram desligados hoje pela manhã, pelo presidente Sérgio Coelho e o diretor de futebol Rodrigo Caetano. O auxiliar técnico permanente Lucas Gonçalves comandará o time neste domingo. — Atlético (@Atletico) July 22, 2022

El Turco assumiu o comando do Galo há sete meses. Durante o período conquistou o Campeonato Mineiro e a Supercopa do Brasil. O argentino somou 27 vitórias, 13 empates e cinco derrotas, de um total de 45 partidas disputadas. Em nota publicada no Twitter, o clube agradeceu pelos serviços prestados pelo treinador e lhe desejou sucesso na carreira.

Além do Brasileirão, o Galo segue firme na Copa Libertadores. O clube disputará as quartas de final contra o atual campeão Palmeiras, nos dias 3 e 10 de agosto. O primeiro jogo será no Mineirão e o da volta no Allianz Parque, em São Paulo.