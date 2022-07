Laver Cup: Djoko se junta a Nadal, Federer e Murray no time Europa

Os fãs de tênis estão acostumados a ver Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer e Andy Murray lutando com unhas e dentes para vencer um ao outro em Grand Slams, mas o “Big Four” está pronto para jogar junto no mesmo time pela primeira vez na Laver Cup, em Londres.

O campeão de Wimbledon, Djokovic, foi nomeado nesta sexta-feira (22) como o quarto membro do time de seis homens da Europa, com o sérvio de 35 anos se juntando a seus rivais de longa data na quinta edição do evento marcado para entre 23 e 25 de setembro.

One of the game’s all-time greats, @DjokerNole, will be back in blue at Laver Cup London 2022. pic.twitter.com/Ej4sQeUlJO — Laver Cup (@LaverCup) July 22, 2022

Batizado com o nome do grande jogador australiano Rod Laver, o evento por equipes com duração de três dias coloca seis dos melhores jogadores da Europa contra seis do resto do mundo.

“É a única competição em que você pode jogar em um ambiente de equipe com caras contra os quais você normalmente compete e se juntar a Rafa, Roger e Andy –três dos meus maiores rivais de todos os tempos– será um momento verdadeiramente único na história do nosso esporte”, disse Djokovic em comunicado.

Nadal, Djokovic, Federer e Murray dominaram o tênis masculino nas últimas duas décadas, conquistando 66 títulos de Grand Slams entre eles.

Nadal detém o recorde masculino de 22 títulos de Grand Slam, com Djokovic, que jogou na segunda edição da Laver Cup em 2018, um atrás.

A O2 Arena de Londres, que sediou o ATP Finals masculino de 2009 a 2020, sediará a competição em que o time Europa, capitaneado por Bjorn Borg, venceu todas as edições anteriores.

“Eu não acho que poderia imaginar ter esses quatro ícones do esporte em um time juntos”, disse Borg. “Eu sei que eles, como eu, apreciam o significado deste momento e estarão realmente dispostos a isso”. “A cada ano nosso objetivo é vencer. Com Rafa, Roger, Andy e Novak no time, eu gosto das nossas chances.”

O capitão time Mundo, John McEnroe, nomeou Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz e Diego Schwartzman como três membros de sua equipe.

