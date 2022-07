Rio de Janeiro começa a vacinar crianças de 3 anos contra covid-19

Meninos e meninas de 3 anos começaram a receber hoje (20) a vacina contra a covid-19 nos postos de saúde do município do Rio de Janeiro. A imunização dessas crianças está sendo efetuada com a CoronaVac. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), conforme aprovação da Anvisa, a vacina é utilizada com o esquema de duas doses no intervalo de 28 dias.

A imunização nesta faixa etária segue até sexta-feira (22). No sábado, haverá a repescagem e a vacinação será para pessoas de 3 anos ou mais. Na última sexta, sábado, segunda-feira e ontem a vacinação foi para crianças com 4 anos.

“A vacina é comprovadamente segura e eficaz, além de importante para prevenir complicações da covid-19”, garantiu a secretaria.

Pessoas acima de 35 anos

Começou nesta quarta-feira, também, a aplicação da segunda dose de reforço (DR2) em pessoas com 35 anos ou mais que já se vacinaram há quatro meses da aplicação da primeira dose de reforço (DR).

A pasta informou ainda que os profissionais da saúde com 18 anos ou mais permanecem com a indicação para tomar a DR2, desde que tenham recebido a primeira dose há, pelo menos, quatro meses. Todas as pessoas com 12 anos ou mais que tomaram a segunda dose (D2) há, pelo menos, quatro meses, podem tomar a primeira dose de reforço.

“Quem está com sintomas gripais não deve receber o imunizante, mas sim procurar uma clínica da família ou centro municipal de saúde para realizar um teste de covid-19”, recomendou a SMS.