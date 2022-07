Raphinha marca em estreia no Barça, que goleia Milan na pré-temporada

Raphinha, a nova contratação do Barcelona, brilhou com um gol e duas assistências em sua estreia na pré-temporada, enquanto os gigantes espanhóis golearam o Inter Miami por 6 a 0 durante sua viagem pelos Estados Unidos na terça-feira (19)

Com o centroavante superestrela polônes Robert Lewandowski ainda por jogar após sua transferência do Bayern de Munique por 50 milhões de euros (o equivalente a R$ 227,5 milhões), foi o atacante brasileiro de 25 anos que liderou a equipe de Xavi Hernández para uma vitória fácil contra o clube da Major League Soccer administrado pelo ex-jogador inglês David Beckham.

🎥 𝐌𝐄𝐋𝐇𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐌𝐎𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎𝐒 🤩 A goleada espetacular do Barça em Miami (0-6), com show de Raphinha na sua estreia pelo clube. Assista! #ForçaBarça 💙❤️ pic.twitter.com/tnVdz9BTKb — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) July 20, 2022

Raphinha, que foi contratado por 58 milhões de euros (R$ 321,9 milhões) do Leeds United no início do mês, primeiro deu assistência a Pierre-Emerick Aubameyang, que abriu o placar aos 19 minutos, e depois ampliou a vantagem seis minutos depois com arremate de primeira com o pé esquerdo.

A sensação jovem espanhola, Ansu Fati, que lentamente retorna a forma a após uma longa pausa por uma série de lesões, marcou o terceiro gol do Barça antes do intervalo com outro passe de Raphinha.

O Barcelona voltou ao segundo tempo com onze substituições, mas continuou dominando e marcou mais três vezes com Gavi, Memphis Depay e Ousmane Dembélé.

Este foi o primeiro de quatro jogos do Barcelona em sua viagem de pré-temporada pelos Estados Unidos, que continuará no sábado com um clássico contra seu rival Real Madrid, em Las Vegas.

“Eu acho que somos melhores que o Real Madrid”, disse Raphinha a reportéres. “Estou muito feliz em marcar meu primeiro gol e pelas coisas terem saído tão bem em minha estreia. Me senti muito bem. Espero que possa continuar assim”. “Claro que gostaria de marcar um gol contra o Real Madrid no sábado. Marcar gols sempre dá confiança e mais ainda se for contra um time como o Real Madrid.”

