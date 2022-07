Sem Censura desta segunda discute o Programa Espacial Brasileiro

A atuação do Brasil no setor espacial é o tema do programa Sem Censura desta segunda-feira (18). Para falar sobre o assunto, a apresentadora Marina Machado recebe o coronel engenheiro Carlos Moura, presidente da Agência Espacial Brasileira (AEB). A conversa dá destaque aos projetos espaciais brasileiros e trata de questões como certificação, normalização e fiscalização das atividades espaciais no país.

O programa também faz alusão ao aniversário da chegada do homem à Lua, em 20 de julho de 1969. Para comemorar esse marco histórico da exploração espacial, os pontos principais da missão Apollo são relembrados no bate-papo.

Carlos Augusto Teixeira de Moura nasceu na cidade de São Paulo, em 1957. É graduado em engenharia de infraestrutura aeronáutica e mestre em ciências pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Fez carreira na Força Aérea Brasileira (FAB) de março de 1973 a setembro de 2008. Desde janeiro de 2019, comanda a Agência Espacial Brasileira. Atua, desde 1985, no segmento espacial, com experiência em projetos aeroportuários e centros de lançamento espacial, capacitação em planejamento estratégico do setor aero espacial e gestão de programa espacial.

A implantação do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão, e o desenvolvimento do Veículo Lançador de Satélites (VLS) são destaques da sua carreira. Também fazem parte do seu currículo o projeto e a implantação do Complexo Terrestre do Cyclone-4; e a concepção e o planejamento de sistemas espaciais no âmbito do Programa Estratégico de Sistemas Espaciais (PESE). Desde 2005, é representante pela América do Sul da International Association For The Advancement Of Space Safety.

Participam como debatedoras convidadas desta edição a jornalista Adrielen Alves, repórter da TV Brasil, e Luana Patriolino, repórter do Correio Brasiliense.

O programa Sem Censura vai ao ar às segundas-feiras, às 21h, logo após a novela A Escrava Isaura, com transmissão para todo o país em TV aberta por intermédio das emissoras afiliadas à Rede Nacional de Comunicação Pública -TV, gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), e por outras plataformas, como Facebook, Twitter e Youtube, por onde o público pode participar usando a hashtag #SemCensura.

Sem Censura – Coronel engenheiro Carlos Moura

Segunda-feira (18), às 21h, na TV Brasil

