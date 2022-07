Chile vence a primeira pela Copa América de futebol feminino

O Chile alcançou a sua primeira vitória pela Copa América de futebol feminino ao bater o Equador por 2 a 1, nesta quinta-feira (14) no estádio Pascual Guerrero, em Cali (Colômbia). Com este triunfo a La Roja ficou na terceira posição do Grupo A da competição com três pontos conquistados.

¡𝗩𝗶𝗰𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗖𝗵𝗶𝗹𝗲! 👏 La Roja derrotó a Ecuador y sumó sus primeros tres puntos en el Grupo A de la CONMEBOL Copa América Femenina 🏆 🇨🇱 2 🆚 1 🇪🇨 ⚽🇨🇱 C. Sáez y Y. Acuña

⚽🇪🇨 M. Aguirre#CAFem #VibraElContinente pic.twitter.com/NT3es0QOfI — Copa América (@CopaAmerica) July 15, 2022

O triunfo do Chile foi construído com gols de Camila Saéz e Yenny Acuña, enquanto Marthina Aguirre marcou o gol de honra do Equador.

Pela competição, o Brasil folga nesta rodada, e volta a entrar em campo na competição apenas na próxima segunda (18), ainda pela primeira fase, contra a Venezuela.