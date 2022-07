Copa do Brasil: Atlético-GO derrota Goiás e se garante nas quartas

O Atlético-GO se garantiu nas quartas de final da Copa do Brasil após derrotar o Goiás por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (13) no estádio da Serrinha, na volta das oitavas da competição. A vaga ficou com o Dragão porque o confronto de ida terminou em 0 a 0.

SEM DÓ! SEM PIEDADE! Dominante do primeiro ao último minuto, vencemos o Goiás por 3 a 0 e garantimos vaga nas quartas de final da @CopadoBrasil. Gols de Jorginho, Wellington Rato e Marlon Freitas! UM SHOW EM VERMELHO E PRETO! 🇹🇹🇧🇷 #DRAGÃO #DragãoDoBrasil pic.twitter.com/xiOZePtTwM — Atlético Goianiense (@ACGOficial) July 14, 2022

Mesmo jogando fora de casa, o Atlético dominou o primeiro tempo e abriu o placar aos 40 minutos, quando Wellington Rato levantou a bola na área do Goiás para Jorginho marcar de cabeça.

Com a desvantagem no marcador o Esmeraldino partiu para o ataque na etapa final e ofereceu espaços ao Dragão, que não perdoou. Aos 7 minutos Luiz Fernando puxou contra-ataque e tocou para Wellington Rato, que driblou Tadeu com um corte seco antes de ampliar. E aos 19 o Goiás ficou sem oportunidade alguma de reação quando Marlon Freitas ampliou em cobrança de pênalti.

Agora as equipes goianas se concentram no Brasileiro, onde o Atlético-GO recebe o Fortaleza e o Goiás visita o Juventude.