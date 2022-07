Copa do Brasil: Santos vence, mas Corinthians fica com a vaga

O Corinthians se garantiu nas quartas da Copa do Brasil mesmo com uma derrota de 1 a 0 para o Santos, na noite desta quarta-feira (13) na Vila Belmiro. O Timão avançou mesmo com o revés porque, na ida, goleou o Peixe por 4 a 0.

CLASSIFICADOS!!!!!! ESTAMOS NAS QUARTAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL!!!!! pic.twitter.com/do4vLVUHMl — Corinthians (@Corinthians) July 14, 2022

O único gol da partida saiu já aos 21 minutos do segundo tempo em cobrança de pênalti perfeita do atacante Marcos Leonardo.

As duas equipes voltam a entrar em campo no próximo sábado (16), pela 17ª rodada do Brasileiro. O Santos visita o Avaí, enquanto o Corinthians mede forças com o Ceará.