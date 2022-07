Copa do Brasil: Fluminense bate Cruzeiro no Mineirão para avançar

Contando com o faro de gol do argentino Germán Cano, o Fluminense derrotou o Cruzeiro por 3 a 0, na noite desta terça-feira (12) no estádio do Mineirão, para se garantir nas quartas de final da Copa do Brasil.

VEEEEEEEEEEEEENCE O FLUMINENSE! CLASSIFICADO! COM GOLS DE JHON ARIAS, GERMÁN CANO E NATHAN, O #TIMEDEGUERREIROS VENCE O CRUZEIRO NO MINEIRÃO E TÁ NAS QUARTAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL! pic.twitter.com/QhFbhNcETF — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 13, 2022

Após vencer na ida das oitavas por 2 a 1, no estádio do Maracanã, o Tricolor das Laranjeiras chegou com uma pequena vantagem à partida decisiva. Mas, mesmo diante de mais de 58 mil apaixonados torcedores da Raposa, a equipe de Fernando Diniz não começou o jogo com uma postura conservadora.

Com um minuto de jogo o Fluminense criou a primeira oportunidade clara de abrir o marcador, quando Matheus Martins cruzou para Caio Paulista, que teve chute parcialmente defendido pelo goleiro Rafael Cabral. Na sobra, André e Arias também não conseguiram marcar.

O time de Fernando Diniz manteve o maior volume de jogo nos primeiros 15 minutos, criando oportunidades com Matheus Martins, aos 11, e com Arias, quatro minutos depois. A partir daí o Cruzeiro melhorou e igualou as ações.

A Raposa viveu o seu melhor momento no confronto no início da etapa final, obrigando goleiro Fábio a fazer boas defesas em lances de Brock e Luvannor.

Mas a necessidade de fazer gols para buscar a classificação fez com o Cruzeiro passasse a dar espaços para o ataque do Fluminense, que aproveitou. Aos 24 minutos, o colombiano Jhon Arias tabelou com o argentino Germán Cano antes de bater por cobertura para marcar um belo gol.

Aos 39 minutos o Tricolor voltou a mostrar eficiência, quando Martinelli arrancou pela direita, driblou um defensor e cruzou para Cano bater de primeira para superar Rafael Cabral. E o time das Laranjeiras ainda conseguiu ampliar aos 47 minutos, com o meio-campista Nathan.

CLASSIFICAAAAAADO! ESTAMOS NAS QUARTAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL, TRICOLOR! VAAAAAAAAAAMOS PRA CIMA! pic.twitter.com/6Ej11sD2T3 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 13, 2022

O Fluminense volta a entrar em campo no domingo (17), no Brasileiro contra o São Paulo no Morumbi. No mesmo dia o Cruzeiro recebe o Novorizontino pela Série B.