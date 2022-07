Argentina vence de goleada na Copa América feminina

A Argentina goleou o Peru por 4 a 0, na noite desta quarta-feira (12) no estádio Centenário, na cidade de Armenia (Colômbia), pela Copa América Feminina. Com este triunfo as Hermanas se recuperaram da derrota para o Brasil na estreia da competição.

¡𝗧𝗿𝗶𝘂𝗻𝗳𝗼 𝗰𝗲𝗹𝗲𝘀𝘁𝗲 𝘆 𝗯𝗹𝗮𝗻𝗰𝗼! 🎉 Argentina derrotó 4-0 a Perú, en el cierre de la Fecha 2 del Grupo B de la CONMEBOL Copa América Femenina 🏆 🇦🇷 4 🆚 0 🇵🇪 ⚽🇦🇷 Y. Rodríguez, F. Bonsegundo, E. Stábile y E. Lonigro#CAFem #VibraElContinente pic.twitter.com/JnI1rtiirY — Copa América (@CopaAmerica) July 13, 2022

Após o triunfo construído com gols de Yamila Rodríguez, Eliana Stabile, Florencia Bonsegundo e Erica Lonigro a seleção argentina assumiu a terceira posição do Grupo B com três pontos.

Jogando nesta quarta mais cedo, o Brasil superou o Uruguai por 3 a 0 para manter 100% de aproveitamento na competição.