Djokovic afirma que espera disputar Aberto da Austrália em 2023

Novak Djokovic espera que a Austrália mude suas regras sobre vacinação contra o novo coronavírus (covid-19) e que ele possa jogar o Aberto da Austrália no próximo ano, disse o tenista à emissora estatal sérvia de televisão RTS nesta segunda-feira (11).

Djokovic conquistou os títulos do Aberto da Austrália, do Aberto da França e de Wimbledon em 2021, mas não conseguiu defender seu troféu no Melbourne Park este ano por causa da recusa em se vacinar contra a covid-19.

O sérvio foi eliminado por Rafael Nadal nas quartas de final do Aberto da França deste ano, mas manteve seu título de Wimbledon no domingo.

O sérvio 21 vezes campeão de torneios do Grand Slam não pode entrar na Austrália ou nos Estados Unidos sem ser vacinado contra a covid-19.

“Como as coisas estão agora, não posso viajar para Austrália e Estados Unidos, mas espero receber notícias positivas. Acredito que as coisas mudarão para o Aberto da Austrália”, disse Djokovic à RTS após ser recebido por milhares de fãs em frente à prefeitura de Belgrado.

“Para o US Open não há muito tempo, mas a esperança é a última que morre”, acrescentou. “Eu gostaria de disputar o US Open e o Aberto da Austrália, mas mesmo que não o faça, não é o fim do mundo”.

A temporada de Djokovic não deu certo como ele imaginava após ser deportado de Melbourne antes do Aberto da Austrália e de perder para Nadal em Roland Garros.

No entanto, o jogador de 35 anos venceu as últimas quatro edições de Wimbledon (2018, 2019, 2021 e 2022), com o torneio de 2020 cancelado por causa da pandemia. Ele está agora um título de Grand Slam atrás do recordista Nadal, que tem 22.

