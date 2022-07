Internacional derrota o América-MG e volta ao G4 do Brasileiro

Com um gol nos acréscimos do segundo tempo, o Internacional derrotou o América-MG por 1 a 0, na noite desta segunda-feira (11) no estádio do Beira Rio, em Porto Alegre, e assumiu a 4ª posição da Série A do Campeonato Brasileiro com 28 pontos conquistados.

Em uma partida com poucas oportunidades de lado a lado, o gol da vitória saiu apenas aos 50 minutos do segundo tempo, quando Johnny levantou a bola na área, Moledo desviou e Moisés mandou para o fundo das redes.

O Colorado volta a entrar em campo pela competição nacional no próximo sábado (16), quando visita o Athletico-PR na Arena da Baixada. Um dia depois o Coelho recebe o Bragantino na Arena Independência.