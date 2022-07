Copa América feminina: Colômbia se isola na liderança do Grupo A

A Colômbia derrotou a Bolívia por 3 a 0, na noite desta segunda-feira (11) no estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali (Colômbia), e se isola na liderança do Grupo A da Copa América de futebol feminino.

¡𝗡𝘂𝗲𝘃𝗼 𝘁𝗿𝗶𝘂𝗻𝗳𝗼 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮! 🥳 Las locales derrotaron 3-0 a Bolivia en Cali y son líderes del Grupo A de la CONMEBOL Copa América Femenina 🏆 🇧🇴 0 🆚 3 🇨🇴 ⚽🇨🇴 L. Santos, E. Morales (e/c) y D. Arias#CAFem #VibraElContinente pic.twitter.com/t9yjJ6CL5F — Copa América (@CopaAmerica) July 12, 2022

Com o triunfo, construído com gols de Leicy Santos, Ericka Morales (contra) e Daniela Arias, as Cafeteras chegam aos seis pontos na partida válida pela segunda rodada da competição.

Quem também triunfou nesta segunda na competição foi o Paraguai, que bateu o Chile por 3 a 2 para ficar na terceira posição da chave com três pontos.

¡𝗣𝗮𝗿𝗮𝗴𝘂𝗮𝘆 𝘀𝘂𝗺𝗮 𝗱𝗲 𝗮 𝘁𝗿𝗲𝘀! 🥳 La Albirroja festejó ante Chile, en el duelo que abrió la Fecha 2 del Grupo A de la CONMEBOL Copa América Femenina 🏆 🇵🇾 3 🆚 2 🇨🇱 ⚽🇵🇾 R. Fernández, J. Martínez y F. Sandoval

⚽🇨🇱 D. Pardo y Y. Acuña#CAFem #VibraElContinente pic.twitter.com/dBs2gc6xrK — Copa América (@CopaAmerica) July 11, 2022

Já o Brasil está no Grupo B da competição, ao lado de Argentina, Peru, Uruguai e Venezuela. A equipe canarinho, que lidera sua chave, volta a entrar em campo pela competição na próxima terça-feira (12), a partir das 18h (horário de Brasília), contra o Uruguai no estádio Centenário, na localidade de Armênia.