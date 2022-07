Atiradores matam 19 em ataque “aleatório” em bar na África do Sul

Homens armados mataram 19 pessoas em dois tiroteios aparentemente aleatórios com poucas horas de diferença em tavernas na África do Sul, disse a polícia neste domingo (10), reforçando o status sombrio do país como um centro global de assassinatos.

Agressores armados com rifles e pistolas abriram fogo no bar Orlando East, no município de Soweto, na madrugada de domingo, matando 15 pessoas e ferindo nove, informou a polícia.

“Você pode ver pela forma como os cartuchos de bala estão caídos ao redor que eles estavam apenas atirando aleatoriamente”, disse Elias Mawela, comissário de polícia da província de Gauteng.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.