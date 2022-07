O duelo entre Coritiba e Juventude pelo Campeonato Brasileiro não teve vencedor. Neste domingo (10), os dois times empataram – 2×2 -, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 16ª rodada.

Após quatro derrotas seguidas, o Coritiba chegou ao segundo jogo de invencibilidade e segue na 12ª posição, com 19 pontos, podendo ser ultrapassado por Cuiabá e Santos ou Atlético-GO na sequência da rodada. O Juventude, por sua vez, encara um jejum de sete partidas sem vencer. Os gaúchos estão na vice-lanterna, com 12 pontos.

O Juventude foi para o intervalo com dois gols de vantagem. Aos quatro minutos, após um bate-rebate na área, o meia Paulo Henrique abriu o placar. Aos 31, Ricardo Bueno foi derrubado na área pelo zagueiro Henrique. O próprio atacante cobrou o pênalti e ampliou para 2×0. O Coritiba diminuiu aos sete minutos da etapa final, com Léo Gamalho, de cabeça. Aos 32, Adrián Martínez recebeu do também atacante Igor Paixão, fez o giro na área e deixou tudo igual: 2×2.

O próximo adversário do Coritiba será o Flamengo, no Mané Garrincha, em Brasília, no sábado que vem (16), às 19h (horário de Brasília). No dia seguinte, às 11h, o Juventude recebe o Goiás no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). As partidas são válidas pela 17ª rodada do Brasileiro.