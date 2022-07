Marcha para Jesus é retomada em 2022 e reúne multidão em São Paulo

A concentração da 30ª edição da Marcha para Jesus ocorreu na altura do Metrô Luz, na avenida Tiradentes, na manhã de hoje (9). A marcha, que reuniu uma multidão em torno dos carros de som, seguiu caminhada em direção à Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, próximo ao Campo de Marte, na zona norte de São Paulo.

No local de chegada, foi montado um palco que recebe ao longo do dia nomes da música gospel nacional. Segundo a organização do evento, na edição deste ano, mais de nove mil caravanas de diversas partes do país trouxeram público a São Paulo para participar da marcha, o número é o maior registrado na história do evento.

O presidente do evento no Brasil, Estevam Hernandes, discursou na abertura em carro de som e pediu que este fosse um dia de bençãos e que Deus abençoasse as famílias brasileira. “Esta marcha será um divisor de águas, porque nós sabemos que feliz é a nação cujo Deus é o senhor”, disse.

O presidente Jair Bolsonaro compareceu ao evento e também discursou. Durante o ato, Bolsonaro falou sobre aborto, ideologia de gênero e descriminalização das drogas. Em tom crítico, Bolsonaro também comentou sobre a política em outros países da América Latina.

“Vejo como os povos desses outros países [da América do Sul] estão vivendo, vejam como vivem os nossos irmãos da Venezuela, como estamos indo, outros países como Argentina, Chile e Colômbia. Nós não queremos isso para o nosso Brasil. O Brasil é uma potência em todos os aspectos, em especial, no ser humano que habita aqui”, afirmou o presidente.

Em virtude da pandemia de covid-19, a Marcha para Jesus não pode ser realizada em 2020 e em 2021. Os shows de artistas gospel ocorrem até às 22h, na Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira. Mais informações podem ser consultadas no site do evento.