MIS inaugura exposição sobre Revolução Constitucionalista de 1932

O Museu da Imagem e do Som (MIS) inaugura neste sábado (9) a exposição gratuita “1932: Revolução, Constituição e Cidadania – A força de um ideal”, ocorrida há 90 anos e que teve sua data de início estabelecida como feriado no estado de São Paulo, em 9 de julho. A mostra ocupa parte do espaço expositivo do 2º andar do MIS.

Com o objetivo de proporcionar uma experiência imersiva e contemplativa aos visitantes, a mostra conta com peças e cenários recriados a partir de pesquisas e fotos, que ilustram o panorama brasileiro e mundial na década de 30.

O público poderá conferir itens históricos originais, fotografias, instalações e textos que ajudam na compreensão de questões da época. A mostra vai até 11 de setembro e tem classificação livre.

“O visitante tem a oportunidade de vivenciar tudo o que ocasionou o conflito até seus desdobramentos históricos, tecnológicos e políticos gerados pelo movimento Constitucionalista – o objetivo da exposição é tornar o assunto mais acessível para o público”, divulgou o MIS.