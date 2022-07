Djokovic derrota Norrie e enfrentará Kyrgios na final em Wimbledon

O principal cabeça-de-chave do torneio de Wimbledon, Novak Djokovic, fará uma final badalada no Grand Slam disputado na grama contra Nick Kyrgios após se recuperar de um começo ruim para atropelar o britânico Cameron Norrie por 2-6, 6-3, 6-2 e 6-4 nesta sexta-feira (8).

Durante uma hora em uma quadra central ensolarada, o inspirado Norrie, nono cabeça de chave do torneio, ofuscou o vencedor de 20 títulos de Grand Slam e pareceu capaz de uma grande zebra em sua primeira semifinal de um dos quatro maiores torneios do tênis mundial.

O público local urrou em aprovação quando Norrie aproveitou erros de um aparentemente tenso Djokovic para levar cinco games consecutivos e fechar o primeiro set.

Djokovic, tentando conquistar Wimbledon pela quarta vez consecutiva, a sétima no total, encontrou seu ritmo habitual e pouco a pouco tomou a iniciativa, ao mesmo tempo em que o nível de Norrie baixou. A partir do momento em que o sérvio quebrou o serviço de Norrie no oitavo game do segundo set, o jogo caminhou em uma única direção.

O australiano Kyrgios, que não precisou enfrentar na semifinal o espanhol Rafael Nadal, que machucado desistiu do confronto, é o que resta agora entre Djokovic, de 35 anos, e o seu 21º título de Grand Slam.

