Conmebol divulga datas e horários das quartas da Libertadores

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou na tarde desta sexta-feira (8) as datas e horários das partidas das quartas de final da Copa Libertadores, fase na qual o Brasil conta com cinco representantes e a Argentina três.

O primeiro confronto será entre Corinthians e Flamengo, no dia 2 de agosto (a partir das 21h30 de Brasília), uma terça-feira, na arena da equipe paulista. Uma semana depois as equipes se reencontram no Maracanã no mesmo horário.

No dia 3 de agosto, uma quarta, serão disputadas duas partidas: entre Atlético-MG e Palmeiras, no Mineirão, e Vélez Sarsfield (Argentina) e Talleres (Argentina). As duas partidas começam às 21h30. Uma semana depois, no mesmo horário, as equipes entram em campo para a volta, com o confronto brasileiro tendo como sede o Allianz Parque.

🗓️🏆 Tabela confirmada! As datas e horários das quartas de final da CONMEBOL #Libertadores. 🔜 A disputa recomeça em agosto! pic.twitter.com/d7mp7fkx2t — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) July 8, 2022

O único confronto entre brasileiros e argentinos terá o primeiro capítulo no dia 4 de agosto, uma quinta, na Arena da Baixada, onde o Athletico-PR recebe o Estudiantes (Argentina) a partir das 21h30. Uma semana depois o Furacão visita os Hermanos em La Plata para a partida de volta, que também inicia às 21h30.