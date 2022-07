Brasil vence Canadá e embala na Liga das Nações

A seleção brasileira masculina de vôlei praticamente garantiu uma vaga nas quartas de final da Ligas das Nações. Com uma vitória por 3 sets a 0 sobre o Canadá, na manhã desta quinta-feira (7), o Brasil chegou à quinta colocação, com 21 pontos conquistados, sete vitórias e três derrotas. A terceira semana da competição está sendo disputada em Osaka (Japão), e os oito primeiros colocados passam para a próxima fase, que será realizada em Bolonha (Itália) entre 20 e 24 de julho.

É VITÓÓÓÓRIA! 🏐 2 jogos e 2 vitórias na semana pela Liga das Nações de @volei 🇧🇷 3 x 0 🇨🇦

25/18, 25/19 e 25/16 A vaga para o mata-mata está cada vez mais perto! pic.twitter.com/RS9S8a41qh — Time Brasil (@timebrasil) July 7, 2022

Empolgada após vencer a Alemanha por 3 a 1, a seleção brasileira passou pelos canadenses sem muita dificuldade. Com parciais de 25/18, 25/19 e 26/16, o time do técnico Renan Dal Zotto precisou de apenas 1h27min para fechar o jogo. Leal foi o maior pontuador da partida, com 15 pontos, sendo 13 de ataque, um de bloqueio e um de saque.

O levantador Bruninho comemorou a vitória: “Esta vitória nos deu três pontos que praticamente nos classificam à fase final. O Canadá é uma equipe que tem um volume grande de jogo, saca forte e coloca pressão no adversário. Era um jogo de paciência e nós tivemos. Conseguimos controlar a pressão, tivemos um saque que entrou pesado e deixou o adversário pressionado e, de uma certa maneira, acuado”.

O triunfo dá moral para o confronto da madrugada desta sexta-feira (8), a partir das 3h40 (horário de Brasília), contra a França. Os franceses também entraram em quadra nesta quinta-feira e foram derrotados pelos Estados Unidos por 3 sets a 2. As duas equipes estão à frente do Brasil, com 22 pontos cada. A Itália, que derrotou o Irã por 3 sets a 1, lidera a classificação com 25 pontos.

O Brasil encerra a participação nesta fase da Liga das Nações no próximo domingo (10), a partir das 7h10, contra o Japão.