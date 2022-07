Nadal desiste de semifinal de Wimbledon por causa de lesão

As esperanças de Rafael Nadal de conquistar os quatros torneios de Grand Slam em uma mesma temporada terminaram nesta quinta-feira (7), quando o espanhol foi forçado a desistir de seu esperado confronto com o australiano Nick Kyrgios pela semifinal de Wimbledon por causa de uma distensão abdominal.

We’re sad to see it end this way, @RafaelNadal

Thank you for another year of unforgettable moments at The Championships#Wimbledon pic.twitter.com/XadiEVxaWF

— Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2022