Escola Nacional do Jardim Botânico abre vagas para jovens no Rio

A Escola Nacional de Botânica Tropical do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) está com inscrições abertas, até o próximo dia 14, para o processo seletivo dos projetos Florescer e de Iniciação Científica no Ensino Médio.

Podem se inscrever jovens na faixa de 15 a 18 anos de idade, que estejam matriculados do 9° ano do ensino fundamental até o 2° ano do ensino médio, na rede pública de ensino, e que tenham renda familiar equivalente a até três salários-mínimos. Os cursos são gratuitos e oferecem ainda duas alimentações: café e almoço, no turno da manhã; e almoço e lanche, no turno da tarde. Desde o começo das duas atividades do centro, foram atendidos 4 mil jovens.

Estão disponíveis 45 vagas para os interessados. O processo de seleção inclui redação e avaliação objetiva de conhecimentos básicos em ciências naturais, português e matemática. O resultado final será divulgado no próximo dia 29 de julho, com início dos cursos em 1º de agosto deste ano. Os aprovados receberão auxílio-educação mensal no valor de até R$ 350, no Projeto Florescer. Já no programa de Iniciação Científica, as bolsas variam de R$ 100 a R$ 263, dependendo das instituições parceiras, que são o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj). As inscrições devem ser feitas na secretaria do CRS/JBRJ, localizada na Rua Pacheco Leão, 915, Jardim Botânico, bairro da zona sul da cidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.





Formação

O projeto Florescer é considerado, atualmente, o carro-chefe do Centro de Responsabilidade Socioambiental (CRS) da JBRB. É composto por quatro grandes cursos: assistente administrativo, com ênfase em sustentabilidade; jardinagem, com ênfase em agroecologia; agente ambiental, com ênfase no manejo botânico e, por fim, agente de ecoturismo, com ênfase em acessibilidade. “São capacitações mais técnicas e profissionalizantes que esse jovem pode receber aqui para ir para o mercado de trabalho”, disse hoje (6) à Agência Brasil o educador socioambiental do CRS/JBRJ, Ulisses Carvalho.

A bióloga e educadora do Centro, Anna Defaveri, destacou que a jardinagem sempre foi o carro-chefe da unidade. “Mas recentemente, a gente percebeu que, além de direcionar para o mercado de trabalho, também poderia direcionar os jovens para o ensino superior. Assim nasceu nosso projeto de iniciação científica, porque todos os nossos meninos e meninas estão no ensino médio e fazem um trabalho complementar ao colégio”.

Para desenvolver o projeto de iniciação científica, o Jardim Botânico do Rio conta com parceria institucional. O Instituto de Pesquisas do JBRJ estabeleceu parcerias com instituições e órgãos de fomento, que são o CNPq e a Faperj, o que permite a oferta de bolsas aos estudantes.

Perspectiva

“Eles têm a oportunidade de, já no ensino médio, conviverem com laboratórios, com o ambiente de pesquisa, com pesquisadores da nossa instituição”, salientou Anna. Dessa forma, os estudantes ficam preparados para os cursos que desejam seguir no ensino superior. A educadora informou que pela parceria com o CNPq já existem quatro turmas formadas desde 2019. Com a Faperj, o projeto já está caminhando para a terceira turma, desde 2020, com quase 100 jovens atendidos no total. O público-alvo são jovens em situação de risco social e econômico, frisou Anna Defaveri.

A ideia é “ampliar a perspectiva desses meninos, oferecer uma formação cidadã e direcionamento para o mercado de trabalho ou para o ensino superior”, sublinhou Anna, referindo-se aos dois projetos.

Seguindo o calendário da rede escolar, os cursos irão até o dia 9 de dezembro deste ano, mas os jovens continuam em formação no ano seguinte. Os cursos têm duração de um ano até um ano e meio. Maiores informações podem ser obtidas através dos telefones (21) 3204-2886 e (21) 3204-2536 ou pelo e-mail crs@jbrj.gov.br.