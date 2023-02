Hoje é Dia: visibilidade trans e combate ao câncer são destaques

Neste domingo (29) celebra-se o Dia Nacional da Visibilidade Trans. A data visa promover direitos e combater preconceitos contra pessoas transexuais. Em 2015, o Portal EBC produziu o especial multimídia “Eu, trans, quero te mostrar quem sou”. No especial, foram colocadas estas três questões:

A TV Brasil também já fez um conteúdo sobre a data:

Já em 30 de janeiro é celebrado o Dia do Quadrinho Nacional. A data foi criada em memória ao lançamento do quadrinho “As aventuras de Nhô-quim”, em 1869. O Repórter Brasil e o Fique Ligado, programas da TV Brasil, já falaram sobre a celebração:

A semana também tem o Dia Mundial do Mágico (em 31 de janeiro) e o Dia de Iemanjá (mesma data celebrada por católicos como Dia da Nossa Senhora dos Navegantes). Em 2016, o Portal EBC explicou as origens da data. No mesmo ano, o programa Momento Três fez uma lista de canções criadas em homenagem à “Rainha do Mar”.

Para encerrar a semana de datas de celebração e conscientização, 4 de fevereiro é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. A efeméride visa conscientizar sobre formas de prevenir a doença, e foi criada em 2008 pela União Internacional Contra o Câncer (UICC). Uma das dicas, publicada na Agência Brasil há dois anos, aponta para os benefícios dos exercícios físicos. Outra aponta para a importância de exames de rotina e do diagnóstico precoce da doença.

Nascimento e mortes

A semana também é marcada pela lembrança de figuras célebres na história do mundo e na cultura do Brasil. No dia 30, a morte do líder pacifista e ativista indiano Mahatma Gandhi completa 75 anos. A história dele foi contada no Portal EBC em 2014 e pela TV Brasil em 2019.

No dia 3 de fevereiro, a morte do cantor e compositor carioca Silvio Caldas completa 25 anos. Considerado um dos maiores nomes do rádio na Era de Ouro, ele foi tema do programa Todas As Vozes, da Rádio MEC AM, em 2015.

No mesmo dia, o nascimento da atriz fluminense Dulcina de Moraes completa 115 anos. Falecida em 1996, Dulcina (que foi fundadora da Fundação Brasileira de Teatro) teve a trajetória contada em reportagem da Radioagência Nacional de 2021.

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados: