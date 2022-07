Rússia diz que suas forças têm controle total sobre Luhansk

A Rússia informou, neste domingo, que suas forças assumiram o controle da região de Luhansk, no Leste da Ucrânia, depois de capturar Lysychansk em combates pesados. A Ucrânia não confirmou a informação.

O controle de Luhansk, um objetivo de guerra chave para a Rússia que acontece depois de semanas de avanços lentos, dá a Moscou vitória política limitada e deslocaria o foco do campo de batalha para a vizinha região de Donetsk, onde a Ucrânia ainda controla um território substancial

Afastada da capital ucraniana Kiev após sua invasão em 24 de fevereiro, a Rússia concentrou a campanha militar em Donbas, que inclui Luhansk e Donetsk. Os representantes separatistas, apoiados por Moscou, têm lutado lá desde a primeira intervenção militar russa na Ucrânia em 2014.

O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, informou ao presidente Vladimir Putin que Luhansk havia sido “libertada”, disse o Ministério da Defesa, depois de a Rússia ter afirmado mais cedo que suas forças haviam capturado aldeias ao redor de Lysychansk e cercado a cidade.

Segundo o ministro, as forças russas e seus aliados na área haviam “obtido o controle total sobre a cidade de Lysychansk”.

Yuriy Sak, assessor do ministro da Defesa da Ucrânia, afirmou à Reuters, por telefone, que “não pode confirmar se Lysychansk está sob controle total da Rússia”. O serviço de imprensa do Ministério da Defesa da Ucrânia não respondeu a um pedido de comentários.

As autoridades ucranianas, que dizem que as referências a “libertar” o território ucraniano são propaganda de guerra russa, relataram intensa artilharia em áreas residenciais.

“As forças ucranianas provavelmente conduziram uma retirada deliberada de Lysychansk, resultando na apreensão russa da cidade em 2 de julho”, escreveram analistas do Instituto para o Estudo da Guerra, sediado em Washington, em nota.

Eles basearam sua avaliações em imagens mostrando as forças russas caminhando casualmente nos bairros do norte e leste de Lysychansk, dizendo que isso sugeria que poucas ou nenhuma força ucraniana permanecia. Acrescentaram que as filmagens incluíam imagens postadas nas mídias sociais.

A oeste de Lysychansk, a cidade ucraniana de Sloviansk foi atingida por poderosos bombardeios de vários lançadores de foguetes neste domingo e muitas pessoas foram mortas e feridas, disse o prefeito da cidade, Vadim Lyakh.

