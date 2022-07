26ª Bienal Internacional do Livro começa hoje em São Paulo

A 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo terá início neste sábado (2), em São Paulo. O evento, um dos maiores da América Latina, segue até dia 10 de julho, homenageando a literatura portuguesa.

Com presenças confirmadas do escritor português Valter Hugo Mãe e da primeira autora africana ganhadora do Prêmio Camões, Paulina Chiziane, a bienal ainda trará outros 21 autores de países de língua portuguesa.

Atrações

A previsão é de que mais de 500 mil pessoas passem pelos oito dias da exposição, que contará com 150 expositores, obras de 300 autores nacionais e internacionais, 500 atrações, oito espaços culturais e 1.300 horas de programação cultural. Outro destaque do encontro, realizado no Expo Center Norte, será um espaço em homenagem à literatura de cordel e do repente.

A bienal funcionará das 9h às 22h e os ingressos custam R$ 30 a inteira e R$ 15. Para comprar antecipadamente basta acessar o site, onde também é possível consultar a programação completa.