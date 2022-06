Internacional perde para Colo-Colo e se complica na Sul-Americana

O Internacional ficou em situação muito complicada na Copa Sul-Americana após ser derrotado por 2 a 0 pelo Colo-Colo (Chile), na noite desta terça-feira (28) no estádio Monumental de Santiago, no jogo de ida das oitavas de final.

🏆✅🇨🇱 O @ColoColo começou as oitavas de final da CONMEBOL #Sudamericana vencendo o @SCInternacional por 2-0 em Santiago. 📌 O Colorado vai tentar reverter o placar no duelo de volta, dia 5/7 em Porto Alegre. pic.twitter.com/MD1YW0Y1Sz — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) June 29, 2022

Com isso, o Colorado precisará de ao menos uma vitória por três gols de vantagem daqui a uma semana no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre, para avançar para as quartas de final nos 90 minutos. Em caso de vitória do Inter por dois gols de vantagem a definição será na disputa de pênaltis.

A vitória do Colo-Colo foi construída com gols de Lucero, aos 11 minutos do primeiro tempo, e de Solari, aos 9 da etapa final.

Antes da partida decisiva pela Sul-Americana, o Internacional pega o Ceará no próximo sábado (2) no Castelão.