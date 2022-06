Coreia do Norte reage contra aliança entre Japão, EUA e Coreia do Sul

A imprensa estatal da Coreia do Norte criticou a cooperação de segurança entre Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul como prelúdio para a criação de uma “versão asiática da Otan”.

Líderes dos três países devem se reunir nesta quarta-feira (29) nos bastidores da cúpula da Otan, em Madri.

A Agência Central Coreana de Notícias afirmou em um artigo nesta quarta-feira (29) que a formação de uma aliança de segurança entre Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul “se trata evidentemente de um perigoso prelúdio para a criação de uma versão asiática da Otan”.

O artigo prossegue afirmando que medidas voltadas a confrontação militar irresponsável “somente trarão consequências catastróficas de autodestruição”.

A agência de notícias também publicou um artigo assinado por um pesquisador da Sociedade Norte-Coreana de Estudos de Política Internacional. O texto expressa forte preocupação de que a Otan possa vir a fortalecer seu engajamento em questões relacionadas à península coreana.

Uma citação direta do artigo diz: “A Otan é responsável por trazer desastres ao Leste Europeu”.

Destacando que o Japão e a Coreia do Sul vão participar da cúpula da Otan pela primeira vez, a matéria afirma: “Há sinais temerosos de que as ondas sinistras do Atlântico Norte vão quebrar o silêncio do Pacífico mais cedo ou mais tarde”.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.