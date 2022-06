Série B: Operário bate Chapecoense por 2 a 1 na abertura da 15ª rodada

O Operário-PR derrotou a Chapecoense por 2 a 1, na noite desta segunda-feira (27) no estádio Germano Krüger, em uma das partidas que abriram a 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

FINAAAAAAAAAL DE JOGO 👻 Vitória do Operário por 2 a 1 contra a Chapecoense! Os gols do Fantasma foram anotados por Willian Machado e Júnior Brandão ⚽️⚫️⚪️#OrgulhoAlvinegro #ÉoFantasma pic.twitter.com/Ywsme3m7jv — Operário Ferroviário (@OFECoficial) June 28, 2022

Com este resultado, o Fantasma subiu para a 8ª posição da classificação com 19 pontos, enquanto o Verdão do Oeste ficou na 14ª colocação com 15 pontos.

Jogando em casa, o Operário foi melhor no primeiro tempo e abriu o placar com Willian Machado e ampliou com Júnior Brandão. Na etapa final Chrystian descontou para a Chapecoense, mas o placar ficou mesmo em 2 a 1.

Vitória no Castelão

No outro jogo que abriu a rodada, o Sampaio Corrêa bateu o CSA no Castelão com gols de Ygor Catatau e Gabriel Poveda.