Putin dará arma nuclear a Belarus para se opor a Ocidente “agressivo”

O presidente russo, Vladimir Putin, disse neste sábado (25) a seu colega de Belarus que Moscou fornecerá a Minsk sistemas de mísseis capazes de transportar armas nucleares. A informação é do Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

Em uma reunião com Putin em São Petersburgo, o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, expressou preocupação com as políticas “agressivas”, “confrontativas” e “repulsivas” de seus vizinhos Lituânia e Polônia.

Ele pediu a Putin para ajudar Belarus a montar uma “resposta simétrica” ao que ele disse serem voos com armas nucleares da aliança da Otan liderada pelos EUA perto das fronteiras de Belarus.

Putin disse que não vê necessidade no momento de uma resposta simétrica, mas que os jatos Su-25, de fabricação russa, de Belarus poderiam, se necessário, ser atualizados em fábricas russas.

“Vamos transferir os sistemas de mísseis táticos Iskander-M para Belarus, que podem usar tanto mísseis balísticos e de cruzeiro, tanto em versões convencionais quanto nucleares”, disse ele em um resumo da reunião feito pelo Ministério das Relações Exteriores.

O Iskander-M, um sistema móvel de mísseis guiados com o codinome SS-26 Stone pela Otan, substituiu o Scud soviético. Seus dois mísseis guiados têm alcance de até 500 km (300 milhas) e podem transportar ogivas convencionais ou nucleares.

*AVISO: este conteúdo foi produzido na Rússia, onde a legislação restringe a cobertura das operações militares russas na Ucrânia.

