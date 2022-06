Itaipu Binacional mantém projetos de preservação da flora e fauna

As ações voltadas para o Meio Ambiente empreendidas pela Itaipu Binacional foram o tema da entrevista desta segunda-feira (20) do programa A Voz do Brasil, que recebeu o diretor-geral brasileiro da empresa, almirante Anatalicio Risden Junior.

Risden falou sobre os prêmios que a empresa já conquistou como o Prêmio Life de Biodiversidade, concedido pela Organização das Nações Unidas (ONU). “O que significa isso? Nós somos a área núcleo da reserva da biosfera da Mata Atlântica. É um reconhecimento, um prêmio que foi dado pela ONU”. Segundo ele, a empresa também conquistou o segundo prêmio Águas para a Vida. “É a melhor gestão de recursos hídricos do mundo em 2015”.

O presidente de Itaipu falou sobre o Programa Biodiversidade Nosso Patrimônio em que a empresa recupera a mata ciliar que anteriormente era ocupada por áreas de plantações e pastagens, um trabalho que, segundo ele, vem sendo feito desde a década de 1980.

A empresa também mantém uma reserva biológica em que trabalha com animais ameaçados de extinção como a harpia (maior ave brasileira) e a onça-pintada.



Assista, na íntegra, no programa A Voz do Brasil.