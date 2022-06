Série B: Guarani e CSA empatam sem gols em Campinas

Guarani e CSA ficaram no 0 a 0, na manhã deste domingo (19) no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com esse resultado os dois times seguem na parte de baixo da tabela de classificação. O Bugre permanece na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª posição com apenas 13 pontos em 13 jogos. Já o time de Alagoas é o primeiro fora do Z4, na 16ª posição com 14 pontos.

O CSA volta a jogar na próxima quinta-feira (23), a partir das 21h30 (horário de Brasília), contra o Grêmio no estádio Rei Pelé, em Maceió. Já o Guarani visita o Londrina na sexta-feira (24), a partir das 19h.

Resultados de sábado (18) da Série B:

Grêmio 2 x 0 Sampaio Corrêa

Novorizontino 1 x 3 Tombense

Londrina 0 x 1 Vasco

Náutico 1 x 1 Sport