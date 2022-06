Guilherme Costa é bronze nos 400 metros livre no Mundial de Natação

O brasileiro Guilherme Costa conquistou a medalha de bronze nos 400 metros livre no primeiro dia do Mundial de Natação disputado em Budapeste (Hungria), neste sábado (18).

É BROOOOOOOOONZE! 🥉🏊🏽‍♂️ É de @cpguilhermeee, nos 400m livre, no Mundial de Budapeste 🇭🇺 Saiu a 1ª medalha do 🇧🇷 na competição! Você é gigante, Cachorrão! 🐶 pic.twitter.com/I66spHUGgH — Time Brasil (@timebrasil) June 18, 2022

O australiano Elijah Winnington conseguiu um ótimo final para vencer a prova e levou sua primeira medalha de ouro individual na competição.

O nadador de 22 anos terminou com o tempo de 3min41s22, 1s63 mais rápido que o alemão Lukas Martens, que ficou com a prata na Arena Duna.

O austríaco Felix Auboeck, que dominou as baterias eliminatórias no começo do dia, acabou ficando apenas em quarto lugar, apesar de um começo sólido.

Mais cedo, a japonesa Yukiko Inui conquistou a primeira medalha de ouro da 19ª edição do Mundial, vencendo o evento técnico feminino individual da natação artística, com 92.8662 pontos. A ucraniana Marta Fieding ficou com a prata e a grega Evangelia Platanioti com o bronze.

O Mundial, inicialmente marcado para Fukuoka (Japão) antes de ser transferido à capital húngara por preocupações com o novo coronavírus (covid-19), será disputado até o dia 3 de julho.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.