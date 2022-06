Com Diego Souza artilheiro, Grêmio derrota Sampaio Corrêa

Contando com o faro de gol do atacante Diego Souza, o Grêmio derrotou o Sampaio Corrêa por 2 a 0, na manhã deste sábado (18) em Porto Alegre, e conseguiu entrar no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro (zona de classificação para a Série A na próxima temporada).

Fim de jogo: #Grêmio 2×0 Sampaio Corrêa

Nesta manhã fria de sábado, vocês fizeram uma festa linda na arquibancada, foram mais de #30MILnaArena! Com o teu apoio, vencemos a equipe do Sampaio Corrêa com dois gols do Diego Souza, nosso maior artilheiro do século XXI!

Com a vitória nesta rodada, o Tricolor chegou aos 21 pontos e tirou a 4ª posição da classificação do Sport, que ainda entra em campo neste sábado, contra o Náutico, pela 13ª rodada. Para a Bolívia Querida o revés representou permanecer com 15 pontos.

A vitória da equipe comandada pelo técnico Roger Machado começou a ser construída aos 35 minutos do primeiro tempo, quando Diego Alves marcou de cabeça ao aproveitar bola viva na área adversária. O camisa 29 voltou a ser decisivo aos 31 minutos da etapa final, ao cobrar com perfeição pênalti para decretar o placar final.

O Grêmio volta a jogar pela competição na próxima quinta-feira (31), contra o CSA no estádio Rei Pelé. No mesmo dia o Sampaio Corrêa visita a Ponte Preta.