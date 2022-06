Paciente com varíola dos macacos no Rio tem sintomas leves

O paciente infectado com varíola dos macacos na cidade do Rio de Janeiro permanece isolado em casa, com sintomas leves, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde. Até o momento, esse é o único caso confirmado no estado.

Segundo a Secretaria de Saúde, o paciente é um brasileiro de 38 anos que mora em Londres, na Inglaterra. Ele chegou ao Brasil no dia 11 e procurou atendimento médico no dia seguinte. A confirmação da doença ocorreu no dia 15.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) fez um trabalho de levantamento dos passageiros que estavam no mesmo voo que ele.

Até o momento, em todo o país, foram confirmados seis casos da doença, sendo quatro em São Paulo, um no Rio de Janeiro e outro no Rio Grande do Sul.