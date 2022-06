Surfe: Filipe Toledo é vice-campeão na etapa de El Salvador

O brasileiro Filipe Toledo ficou com o vice-campeonato da sétima etapa da Liga Mundial de Surfe (WSL), disputada nas direitas de Punta Roca, em La Libertad (El Salvador). Filipinho foi superado na grande decisão pelo norte-americano Griffin Colapinto por 17,00 a 16,00 pontos.

Porém, mesmo com o vice em Punta Roca Filipe Toledo continua liderando o ranking mundial. Assim, será ele que terá o privilégio de usar a lycra amarela na próxima parada da Liga, justamente no Brasil entre os dias 23 e 30 de junho.

Se Filipinho ainda chegou à grande decisão, dois outros brasileiros que sempre concentram as atenções ficaram nas semifinais. O tricampeão mundial Gabriel Medina foi eliminado por Colapinto, enquanto o campeão olímpico Ítalo Ferreira caiu diante de Filipe Toledo.

Entre as mulheres a brasileira Tatiana Weston-Webb perdeu logo na repescagem para a australiana Stephanie Gilmore, que ficou com o título em El Salvador ao superar na decisão a norte-americana Lakey Peterson.

