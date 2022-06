Rafael Nadal diz que pretende disputar Wimbledon após melhora de lesão

Rafael Nadal disse nesta sexta-feira (17) que pretende competir em Wimbledon no final deste mês, quando tentará conquistar o 23º título de Grand Slam de sua carreira.

Após vencer o Aberto da Austrália e da França este ano, Nadal, que completou 36 anos no início deste mês, afirmou que a dor no pé lesionado diminuiu e ele viajará para Londres na próxima segunda-feira (20) para iniciar sua preparação para o torneio.

“Estou feliz, não manco há uma semana”, disse Nadal, que venceu Wimbledon em 2008 e em 2010, em entrevista coletiva em Maiorca.

“Percebi mudanças com o tratamento, ainda tenho sensações estranhas, às vezes não consigo sentir meu pé, mas a dor que não permitia sustentar meu peso no pé diminuiu”, declarou.

Nadal contou que pretende viajar para Londres na segunda-feira e que avaliará como está se sentindo após uma semana de treinos e partidas de exibição.

“Minha intenção é jogar Wimbledon, mas tudo vai depender do que acontecer com meu corpo na próxima semana”, disse o espanhol.

🗣 @RafaelNadal has The Championships in his sights… #Wimbledon pic.twitter.com/QZVnrIpKvc

— Wimbledon (@Wimbledon) June 17, 2022