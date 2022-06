Metrô do DF ganha mosaicos em homenagem aos elementos de Brasília

A capital federal não seria a mesma sem a fauna e a flora características do cerrado, além de seus candangos – nome dado aos primeiros moradores da região, responsáveis pela construção da cidade.





Para celebrar os elementos que compõem Brasília, a artista plástica Cida Carvalho, em parceria com a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF), inaugurou o projeto Arte nos Trilhos, composto por três painéis de mosaicos que ficarão expostos em estações do metrô de Brasília.

Os painéis ficarão instalados permanentemente nas estações, mas, durante 30 dias, serão realizadas visitas guiadas de escolas e grupos. O maior deles, com 18 metros quadrados (m²), ficará na estação central, no Eixo Monumental. Os outros dois painéis – um de 12 m² e outro de 8 m² – estão instalados nas estações das quadras 106 sul e 112 sul.





De acordo com o Governo do Distrito Federal, cerca de 130 mil pessoas transitam pelas estações onde as obras foram instalados. “Não é uma ideia nova, mas Brasília é uma cidade muito contemporânea e eclética. Merece e aceita muito bem obras artísticas. Nosso objetivo é presentear Brasília e seus habitantes nos seus 62 anos com arte e cultura”, disse Cida Carvalho, ontem (15), durante o evento de lançamento das obras.

Para o presidente do Metrô-DF, Handerson Cabral, além do aspecto cultural, as obras adicionam valor social à rotina do brasiliense e dos turistas.