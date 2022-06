Saiba o que funciona no feriado de Corpus Christi no Rio

(16) é celebrado o feriado Corpus Christi. Por isso, diversos serviços permanecem fechados ou funcionam com horário diferenciado no Rio . A prefeitura da capital e o governo estadual decretaram ponto facultativo amanhã (17). Com isto, determinados serviços públicos ão horários diferenciados nesta -feira.

Durante o feriado prolongado, os aeroportos da capital estimam uma movimentação de 263 mil passageiros até . Já a Rodoviária do Rio, principal terminal rodoviário carioca, deve receber 207 mil viajantes no mesmo período.

Saúde e vacinação contra covid-19

A vacinação está suspensa . Na -feira e no , a vacina poderá ser tomada entre as 8h e 12h. Amanhã, apenas nos centros municipais de saúde e clínicas da família, que funcionarão exclusivamente para vacinação e testagem de covid-19. No , os demais pontos de vacinação também estarão abertos.

As unidades 24 horas da rede municipal de saúde – Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), hospitais, centros de Emergência Regional (CERs) e centros de Atenção Psicossocial tipo III – vão funcionar ininterruptamente durante o feriado prolongado.

Transporte

Durante o dia de , o MetrôRio funciona com a grade de feriados, entre as 7h e as 23h. A transferência entre as linhas 1 e 2 será feita na estação Estácio. O Metrô na Superfície opera das 7h às 22h30. Na -feira, o serviço vai circular normalmente, com grade de dia útil, das 5h à meia-noite.

No final de semana, a operação se dá nos horários regulares de e de . Participantes da Maratona do Rio, que acontece neste final de semana na cidade, poderão viajar gratuitamente nos dias de prova, desde que estejam com o uniforme de corrida oficial.

, os trens da SuperVia funcionam com grade de feriado. Na -feira, a grade obedecerá à programação regular de dias úteis. No e , seguirá a grade regular de final de semana.

As barcas operam com grade de domingos e feriados e amanhã, bo trajeto Rio-Niterói (Praça Arariboia). As travessias acontecem a cada 60 minutos, das 5h30 às 23h30 no sentido Niterói-Rio, e das 6h às 23h no trajeto Rio-Niterói. Nesses dois dias, não haverá operação nas linhas Charitas e Cocotá, na Ilha do Governador.

As linhas de Paquetá funcionam, , com grade de fins de semana e feriado. Amanhã, as linhas serão operadas com grade de dias úteis.

Bancos

As agências bancárias estão fechadas . As áreas de autoatendimento, canais digitais (internet e mobile banking) e atendimento remoto pelo computador e call centers ficam disponíveis durante o feriado. Na sexta-feira, as agências voltam a funcionar normalmente. Contas de consumo – como água, energia e telefone, por exemplo – com vencimento poderão ser pagas, sem acréscimos, amanhã.

Justiça

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) e a Justiça Federal no estado não têm expediente e amanhã. Os prazos processuais estão suspensos durante estes dias.

Comércio

Os shoppings da cidade mudam a sua rotina apenas no dia de , com lojas e quiosques recebendo clientes em horário reduzido, a partir da tarde. As praças de alimentação abrem, na maioria dos estabelecimentos, ao meio-dia.