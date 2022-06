Preços de importados nos Estados Unidos aumentam em maio

Os preços de importados dos Estados Unidos (EUA) aumentaram com força em maio, em meio a preços mais altos de produtos de petróleo, mas houve sinais tímidos de alguma moderação nas pressões inflacionárias subjacentes de importação.

Os preços de importação subiram 0,6% no mês passado, depois de avanço de 0,4% em abril, disse o Departamento do Trabalho nesta quarta-feira (15).

Nos 12 meses até maio, os preços aumentaram 11,7% depois de avançarem 12,5% em abril. Os economistas consultados pela Reuters projetavam aumento de 1,1%.

Globalmente, a inflação aumentou desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro, e a guerra impulsionou os preços do petróleo e dos grãos. Dados do governo desta semana mostraram que os preços mensais ao consumidor e ao produtor aceleraram em maio, impulsionados pelos custos de energia.

O Federal Reserve deve aumentar sua taxa de juros nesta quarta pela terceira vez este ano, com um aumento de 0,75 ponto percentual visto como provável, e possivelmente com sinais de mais grandes aumentos a serem feitos.

Os preços do combustível importado subiram 7,5% no mês passado, depois de alta de 0,5% em abril. Os preços do petróleo avançaram 6,7%, enquanto o custo dos alimentos importados caiu 0,2%.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.